ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран, - СМИ

Yves Herman/​Reuters

Официальное решение будет обнародовано уже на следующей неделе

Послы стран Европейского Союза исключили Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры во время поездок в ЕС. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" ссылаясь на дипломатические источники.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято в пятницу, 5 ноября, в Брюсселе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине.

Официальное решение будет обнародовано уже на следующей неделе.

Как известно, Украина была включена в список, который пересматривается каждые две недели, 15 июля.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после того, как Европейский Союз исключит Украину из "зеленого списка" безопасных стран для путешествий, тотального закрытия границ для украинцев не будет. По его словам, это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая страна ЕС отдельно.