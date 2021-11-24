Ермак отпраздновал день рождения в резиденции Зеленского (видео)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В Ивано-Франковской области, в селе Гута, на территории национального природного парка "Синегора" расположена резиденция президента Украины Владимира Зеленского. Именно здесь всю неделю встречали высокопоставленных гостей - свой юбилей на государственной даче праздновал глава Офиса президента Андрей Ермак. Резиденция в Гуте стала местом для празднования 50-летия Ермака.

Как рассказывают местные жители, Зеленскому нравятся местные края. Здесь он бывает по много раз в году. Для удобства первых лиц по программе "Большая стройка" даже отстроили дорогу, которую местные гордо называют "государственного значения", потому что она ведет к резиденции президента. Но такого аншлага из автомобилей со столичными номерами на "дороге государственного значения" еще никогда не было.

"Так президент здесь был. Здесь же его резиденция. Они на вертолете прилетели и ездят здесь часто", – рассказывает местный житель. К месту отдыха чиновники добирались вертолетами. Владелица местной гостиницы говорит, что вертолеты были, потому что "у Ермака день рождения". Она добавляет, что у нее все было забронировано на эти даты, но пришлось своих работников отпустить на обслуживание высокопоставленных гостей.

И хотя последняя неделя для главы государства и руководителя Офиса президента оказалась достаточно напряженной, "делегация с Банковой пять дней провела в резиденции в Гуте". "Единственное неудобство, постигшее чиновников, заключалось в том, что празднование пришлось прервать на несколько часов в воскресенье. Первые лица государства протвелеклись на торжественные мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы", - отметили журналисты.