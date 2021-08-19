Эпидемиолог рассказал, стоит ли ждать "идеальной" вакцины

Коронавирус все больше адаптируется к нашей популяции

"В этом случае необходимо вакцинировать доступной вакциной, которая есть в наличии на это время, а не ждать того, что появится какая-то лучшая.

Понимаете, на самом деле она может и не появиться, учитывая то, что в мире все больше и больше людей болеют, все больше и больше происходит мутаций", — отметил Кравченко.

По его словам, коронавирус все больше адаптируется к нашей популяции.

"Чтобы обезопасить себя, нам необходимо вакцинироваться доступными вакцинами. Почему? Потому что вакцина прежде всего обезопасит гражданина от тяжелого течения болезни, от госпитализации и от смерти", — подчеркнул врач-эпидемиолог.

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Напомним, ранее мы писали, что за минувшие сутки, 18 августа, прививку от коронавируса COVID-19 получили 120 004 человека.

Одну дозу получили 62 714 человек, полностью иммунизированы - 57 290 человек.