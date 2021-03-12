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Елена Зеленская увеличила свой кортеж и поменяла номера прикрытия. Фото и видео

Машины жены президента покидают парковку КВЦ "Парковый" "Страна UA"

Вчера, Елена Зеленская, супруга президента, принимала участие в форуме "Украина 30". Она выступала на открытии дня, посвященного моде.

Корреспонденты "Страны" встретили кортеж первой леди возле КВЦ "Парковый" в обновленном составе.

Теперь в автоколонне появился внедорожник прикрытия и увеличилось количество машин, отмечает издание.

Елена Зеленская

В конце осени "Страна" сообщала, что на одно из публичных мероприятий, которое проходило на Михайловской площади в Киеве, Елена приехала на бронированном Mercedes в сопровождении сотрудников Управления госохраны на седане бизнес-класса Toyota Camry.

С ней был десяток телохранителей и еще сотрудники УГО, которых не пересчитать.

Еще, наблюдениям журналистов, тогда осенью кортеж леди Зе превысил разрешенную скорость по городу. И вместо положенных 50 км/час автоколонна гнала все 114 км/час.

кортеж Елены Зеленской

Сейчас же, машины проехали несколько кварталов от Парковой аллеи до полицейского патруля, что дежурил на дороге. Движение для беспрепятственного перемещения супруги президента не перекрывали, а лишь следили за правопорядком.

Но журналисты отметили, что теперь личные бодигарды Зеленской следуют за ней на японском джипе Toyota Prado.

А сотрудники госохраны пересели с Toyota Camry на Volkswagen Passat. Уточним, что это нормальная практика, когда авто кортежа меняются в целях безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленские до сих пор платят коммуналку за апартаменты в крымской резиденции "Император".

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