Экзамен по украинскому языку для чиновников обновили: Что изменилось

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В частности, продолжительность экзамена решили временно сократить

Для тех, кто сдает экзамен на уровень владения государственным языком в контексте выполнения должностных обязанностей, в правила его проведения вносятся изменения. Об этом во время пресс-конференции рассказала член Национальной комиссии по стандартам государственного языка Ольга Шевчук-Клюжева, передает УНИАН.

В частности, этапы сдачи экзамена на определение уровня владения государственным языком будут сохраняться, рассказала член комиссии. В то же время со следующей недели будет меняться, в частности, процедура открытия регистрации на экзамен.

"В ближайшее время будет скорректирована стратегия открытия дополнительных мест на регистрацию. И это теперь не будет происходить одномоментно, несколько раз в неделю, как это было предварительно", - сказала Шевчук-Клюжева.

Она привела пример, что 3 августа в 08:30 во время открытия регистрации в системе находилось более 2,5 тыс. людей, которые пытались зарегистрироваться на экзамен, что существенно усложняет нормальную работу сервера.

"Теперь открытие будет происходить постоянно", - добавила член комиссии.

Кроме того, должно измениться время проведения экзамена для лиц, которые обязаны владеть и подтверждать уровень владения государственным языком для выполнения должностных обязанностей.

"Теперь экзамен будет длиться 30 минут. Понятно, что это влияет на структуру экзаменационной работы, поэтому комиссия трансформировала письменный блок экзаменационной работы и оптимизировала набор заданий, их форму и количество, чтобы еще большую часть экзамена можно было проверить с помощью компьютерной техники", - рассказала Шевчук-Клюжева.

Так, отныне, пояснила она, "экзамен будет состоять только из тестовой части и устной части".

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В то же время из-за того, что собственно тестов станет меньше, они станут несколько сложнее.

"Сокращение продолжительности экзаменационной сессии и изменение структуры экзаменационной работы должно положительно повлиять на скорость оценивания экзаменационных работ. И поэтому мы убеждены, что претенденты быстрее будут узнавать о своих результатах", - сказала член комиссии и напомнила, что по законодательству комиссия имеет 15 календарных дней на установление результатов экзамена.

Шевчук-Клюжева также добавила, что уменьшение временных рамок экзамена позволит существенно увеличить количество экзаменационных сессий в день, что увеличит пропускную способность сети испытательных центров.

В свою очередь, председатель Нацкомиссии Арина Демская подчеркнула, что экзамен для лиц, которые сдают его в контексте приобретения гражданства, не меняется ни по структуре, ни по содержанию.

На вопрос, при каких условиях комиссия снова сможет перейти к 1,5-часовому оцениванию, Демская подчеркнула, что важнее всего обеспечить всех тех, кто на сегодня срочно нуждается в сдаче экзамена, такой возможностью.

"Мы прогнозируем, по нашим подсчетам, что на плато среднестатистического, не гипертрофированного нашествия, а нормальной сдачи экзамена, мы где-то через 4-5 недель выходим. То есть мы рассматриваем такую возможность начала рассмотрения возврата к полному объему экзамена где-то на конец ноября-декабрь... До нового года - это максимум максиморум, на который мы этот экзамен немножко сократили", - пояснила она.

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Ранее сообщалось, что экзамен на уровень владения государственным языком будет состоять из устной и письменной частей и будет проходить в форме анонимного тестирования.