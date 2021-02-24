Экзамен на знание языка летом должны сдать до 150 тысяч украинцев: О ком идет речь

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Сертификат на владение государственным языком будет действовать бессрочно

С 16 июля около 100-150 тысяч депутатов и должностные лица органов местного самоуправления будут должны пройти тест на владение государственным языком для применения его при исполнении служебных обязанностей. Об этом говорится в отчете председателя Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арины Демский, о котором сообщает "Радио Свобода"

"Количество людей, которые на сегодня должны сдать экзамен и с 16 июля засвидетельствовать уровень владения государственным языком, составляет около 100-150 тысяч".

По ее словам, центры для сдачи тестов на владение украинским языком будут по меньшей мере в каждом областном центре, а сертификат на владение государственным языком будет действовать бессрочно.

При этом Демская отметила, что закон обратного действия не имеет, и все, кто уже работает на госслужбе и не претендует на какую-то должность, не будут сдавать экзамен.

"Экзамен будут сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой, которая когда – то будет избираться на конкурсе", - отметила она.

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Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, кого из чиновников обяжут сдавать экзамен по украинского языка с 2021 года.