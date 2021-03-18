В Украине экзамен на водительские права вскоре будут сдавать по новым билетам

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Билеты будут внесены в онлайн-тренажер на сайте Главного сервисного центра МВД

С 6 апреля будущие украинские водители будут сдавать теорию по новым экзаменационным билетам, к ним можно будет готовиться в онлайн-тренажере. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Сервисные центры МВД почти полгода собирали предложения граждан по улучшению теоретической части экзаменов. Уже с 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию по новым экзаменационным билетам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты будут внесены в онлайн-тренажер на сайте Главного сервисного центра МВД.

"Ежедневно водители сталкиваются на дорогах с различными непредсказуемыми ситуациями. А если ты еще начинающий, то вообще трудно сориентироваться на месте. Поэтому смоделированы обстоятельства в билетах ПДД помогут новичкам оперативнее принимать правильные решения за рулем автомобиля", - добавили в МВД.

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Напомним, ранее Верховная Рада Украины поддержала изменения в Закон Украины "О дорожном движении", таким образом разрешив использовать водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и договор обязательного страхования (ОСАГО) в приложении "Дия" на уровне с бумажными.