Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала книгу

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Книга о "самоидентификации украинцев как нации"

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу. Об этом сообщает "Суспільне".

"Книга про украинскую политику, работу пресс-секретаря президента, некоторые инсайды принятых решений, а также основное – о самоидентификации украинцев как нации", – сообщила она изданию.

Мендель также отметила, что книга должна выйти в свет в июле. Каким будет название, тираж и издательство она не уточнила, однако подчеркнула, что не платила за издательство.

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Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на собственные источники о том, что Юлия Мендель покинет пост спикера президента Владимира Зеленского после двух лет работы.