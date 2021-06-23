Эксперты спрогнозировали перспективы биткоина после запрета майнинга в Китае

Биткоин Фото из открытых источников

Запрет на работу майнинговых центров, а также ограничения касательно сделок с участием криптовалюты для крупных банков и платежных систем в Китае существенно не повлияют на популярность биткоина, считают основатель криптовалютной биржи KUNA.io Михаил Чобонян и CMO synergia.fund, инфлуенсер Дмитрий Крышталь. Об этом в своем материале "Убить" биткоин. Есть ли будущее у самой популярной криптовалюты после ограничений Китая" на сайте 112ua.tv пишет Ирина Шостак.

"Я считаю, у нас будет достаточно долгий флэт, когда цена не повышается и не падает", - отмечает в комментарии 112ua.tv CMO synergia.fund, инфлуенсер Дмитрий Крышталь.

По словам экспертов, даже если в краткосрочной перспективе курс биткоина упадет, это не значит, что он перестанет существовать и выполнять свои функции.

"Помимо Поднебесной, на рынке есть еще много влиятельных игроков. В частности, Америка, Евросоюз и развивающиеся страны, которые неоднократно поддерживали цифровую валюту. Именно поэтому крипта продолжить использоваться в качестве международной цифровой валюты", - говорит основатель криптовалютной биржи KUNA.io Михаил Чобонян.

Автор материала также подчеркивает, что Alameda Research (один из крупных фондов, которые покупают криптовалюту) уже объявила, что идет в лонг (позиция, которую трейдер открывает в надежде получить прибыль от роста рынка). Простыми словами, трейдер покупает акции дешево, ждет, когда цена вырастет, продает акции дорого, и таким образом получает прибыль от роста рынка.

Напомним, что к 20 июня в 5 провинциях страны запретили работу криптовалютные фермы. В частности, пострадал один из крупнейших центров по "добыче" цифровых активов в провинции Сычуань. Народный банк Китая также запретил ряду крупнейших банков и платежным системам, в частности Alipay, участвовать в сделках с криптой.