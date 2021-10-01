Эксперты рассказали, как должникам по ипотеке сохранить жилье

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В связи с прекращением действия моратория на взыскание ипотечного жилья у валютных заемщиков ипотекодатели могут изъять единственную недвижимость должников. Однако избежать такого взыскания можно, если погашать долги согласно плану реструктуризации или же оспаривать договор купли-продажи кредита финансовым учреждением. Об этом в материале "С вещами на выход: Могут ли вас выселить из кредитного жилья за просрочки по платежам" пишет Ирина Шостак для сайта 112ua.tv.

Юрист, управляющий партнер юридической компании WINNER Игорь Ясько отмечает: выселение валютных заемщиков возможно лишь по решению суда. Для того, чтобы это решение было положительным для должника, суду нужно будет предъявить все доказательства касательно того, платил ли заемщик, а также уведомить о причинах, в связи с которыми платежи он не совершал. В частности - сообщить, пытался ли он трудоустроиться, если просрочки связаны с безработицей. Суд будет оценивать, как действовал заемщик и насколько банк шел ему навстречу.

В комментарии 112ua.tv адвокат Ростилав Кравец отмечает, что сегодня немалая часть долгов заемщиков по разным причинам была продана финансовым компаниям, которым проще выселить должника, чем вступать с ним в переговоры. Поэтому, по словам эксперта, можно попытаться оспорить договор купли-продажи кредита финансовым учреждением.

"Те компании, которые покупали такие кредиты, зачастую не имеют соответствующих валютных лицензий, и должники фактически лишены возможности в валюте их оплачивать. В таком случае новых кредиторов можно рассматривать как тех, что "просрочили принятие обязательств" - это дает возможность должникам не платить сам кредит, проценты по нему, штрафы и пени, - говорит адвокат Ростислав Кравец. - Но за это нужно бороться. У нас была такая судебная практика, когда суд заставлял финансовые учреждения получать валютную лицензию, а они попросту не могли".

Напомним, мораторий на взыскание ипотечного жилья у валютных заемщиков прекратил свое действие 23 сентября.