Эксперты Минздрава объяснили, можно ли колоть вторую дозу COVID-вакцины другого производителя

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

Специалисты сообщили, что препараты компании AstraZeneca являются взаимозаменяемыми

Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

"Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках. Такие рекомендации Министерству здравоохранения Украины предоставила Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вакцины от коронавируса AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), являются идентичными по составу и технологиям изготовления. Поэтому они не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми.

"В то же время эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и созданные разными компаниями не являются взаимозаменяемыми. То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac, поскольку относительно этих препаратов недостаточно данных о взаимозаменяемости и они могут отличаться по технологиям изготовления", - пояснили в ведомстве.

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При этом в Кабмине добавили, что правительство гарантирует, что вторая доза вакцины от COVID-19 в Украине будет в необходимом количестве.

Напомним, ранее в Украине утвердили создание Национального плана вакцинации от коронавируса COVID-19 большинства взрослого населения страны. Кабмин в течение 7 дней должен разработать и утвердить документ.