Экс-командующий ВВС подал в суд на Зеленского: Оспаривает указ об увольнении

Дроздов утверждает, что у государства нет никаких оснований для принятия решения об увольнении командующего ВВС

Бывший командующий Воздушных сил, генерал-полковник Сергей Дроздов подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Он оспаривает указ о своем увольнении, сообщает РБК-Украина .

Согласно сообщению, глава государства в августе издал указ об увольнении Дроздова с должности командующего Воздушными силами, а в середине сентябре Верховный суд принял иск к рассмотрению.

"Сегодня не существует процедуры увольнения командующего Воздушных сил. Этот порядок не утвержден, то есть у государства нет никаких оснований для принятия решения об увольнении командующего ВВС", - пояснил адвокат мотивы своего клиента.

К слову, Дроздов является фигурантом дела о крушении самолета Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил, в частности, его обвиняют в халатном отношении к военной службе.

Новости по теме: Авиакатастрофа АН-26: В ГБР назвали основную причину падения самолета

Напомним, 25 сентября 2020 года вблизи города Чугуева в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил.