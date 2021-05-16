Экс-генпрокурор Пискун посоветовал готовиться к мести Путина за Медведчука

Святослав Пискун Фото из открытых источников

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун прокомментировал реакцию президента России Владимира Путина на уголовное дело против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает "Страна".

По его мнению, Путин выждет время и отомстит за Медведчука.

"Найдутся в России люди, которые скажут: мы не поняли, а что вообще происходит? Путин сразу ничего не скажет, ничего не сделает. Путин разведчик - он умеет ждать и терпеть. Поверьте, его этому учили в специальных вузах. Но то, что он отомстит - это 100%... Он придумает, у него для этого есть институт стратегической безопасности. У него для этого есть Шойгу с 20-миллионной армией, есть все, чтобы отомстить. Вот как сделать, чтобы он не мстил - это другой вопрос. Я думаю, что мы (Украина - Ред.) будем плевать на его мысли, его желание отомстить. Хотя я бы поручил Институту стратегических исследований изучить ситуацию, как мы можем противодействовать в этом случае мести со стороны Путина", - заявил он.