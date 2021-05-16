Экс-генпрокурор Пискун посоветовал готовиться к мести Путина за Медведчука
Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун прокомментировал реакцию президента России Владимира Путина на уголовное дело против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает "Страна".
По его мнению, Путин выждет время и отомстит за Медведчука.
"Найдутся в России люди, которые скажут: мы не поняли, а что вообще происходит? Путин сразу ничего не скажет, ничего не сделает. Путин разведчик - он умеет ждать и терпеть. Поверьте, его этому учили в специальных вузах. Но то, что он отомстит - это 100%... Он придумает, у него для этого есть институт стратегической безопасности. У него для этого есть Шойгу с 20-миллионной армией, есть все, чтобы отомстить. Вот как сделать, чтобы он не мстил - это другой вопрос. Я думаю, что мы (Украина - Ред.) будем плевать на его мысли, его желание отомстить. Хотя я бы поручил Институту стратегических исследований изучить ситуацию, как мы можем противодействовать в этом случае мести со стороны Путина", - заявил он.