Экокатастрофа на Донбассе может представлять угрозу для Азовского моря, - эксперт
Последствия могут коснуться Черноморского региона - Румынии, Болгарии, Грузии и Турции
Донбасс на грани экологической катастрофы, в результате которой может загрязниться Азовское море. Об этом сообщил консультант украинской делегации в ТКГ по экологическим вопросам Егор Фирсов в комментарии "РБК-Украина".
"Опасные отходы из шахт могут попасть в реку Северский Донец, откуда и в Азовское море. Это наиболее серьезная экологическая опасность", - отметил он.
В свою очередь, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал, что существует угроза радиационного загрязнения как минимум акватории Азовского моря.
"И здесь последствия экологической катастрофы на севере Крыма коснутся не только Украины, но и всего Черноморского региона - Румынии, Болгарии, Грузии и Турции", - отметил он.
Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что через несколько месяцев на Донбассе может произойти экологическая катастрофа. Закрыв и затопив десятки шахт, представители НВФ поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тыс. человек.