Экокатастрофа на Донбассе может представлять угрозу для Азовского моря, - эксперт

Последствия могут коснуться Черноморского региона - Румынии, Болгарии, Грузии и Турции

Донбасс на грани экологической катастрофы, в результате которой может загрязниться Азовское море. Об этом сообщил консультант украинской делегации в ТКГ по экологическим вопросам Егор Фирсов в комментарии "РБК-Украина".

"Опасные отходы из шахт могут попасть в реку Северский Донец, откуда и в Азовское море. Это наиболее серьезная экологическая опасность", - отметил он.