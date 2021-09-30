Екатерина Кива: Подвиг освободителей Кременчуга является примером героизма для всех поколений

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Подвиг героев, освободивших украинскую землю от немецко-фашистских захватчиков, является примером для всех последующих поколений, он незабвенен и почитаем. Об этом заявила журналистам руководитель Полтавской областной молодёжной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь" Екатерина Кива в Кременчуге 29 сентября.

"Этот день важен не только для жителей Кременчуга, но и всей нашей страны. 78 лет тому настоящие герои не просто освободили этот город, они подарили нам жизнь, они остановили войну. Их подвиг – пример для нас на века", – сказала она.

Полтавская городская организация партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и областная молодёжная организация партии возложили цветы к памятнику Воину-освободителю в сквере "Бабаева" и почтили память погибших минутой молчания.

Как известно, 29 сентября 1943 года Кременчуг был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. В освобождении города принимали участие 10 стрелковых дивизий, 1-й механизированный корпус, отдельные артиллерийские и миномётные полки, зенитные полки.

За годы оккупации и отступая гитлеровские войска уничтожили 93 промпредприятия, все культурно-образовательные учреждения, железную дорогу, электростанцию, мост через Днепр, 97% жилья. В городе после 29 сентября 1943 года сохранились только 22 здания. Однако наибольшими были человеческие потери – в соответствии с переписью населения 1939 г. в Кременчуге проживало около 90 тыс. человек, а в 1945 году их осталось только 38 тыс.