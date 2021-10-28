Екатерина Кива: Мы должны помнить тех, кто освободил Украину от фашистских захватчиков
По случаю Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков члены Полтавской областной организации политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Собравшиеся возложили цветы к Вечному Огню в Мемориальном комплексе Вечной Славы, дети установили у подножия лампадки, после чего память участников освобождения Украины почтили минутой молчания.
"28 октября 1944 года наша Украины, все города и села были освобождены окончательно от фашистских захватчиков. Цена этой победы очень страшная – миллионы жизней. Миллионы семей потеряли своих героев. Мы чтим их память, они навсегда в наших сердцах. И сегодня очень важно не забывать об их героизме, благодаря им мы сегодня живём, имея светлое небо над головой. Мы склоняем головы перед их Величайшим Поступком. Спасибо им!" - сказала руководитель Полтавской областной молодёжной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Екатерина Кива.
Она также обратилась к украинцам, поздравив их с этим большим праздником.
"Хочу пожелать всем соотечественникам процветания, ясного неба, а молодому поколению - только благополучия!" - подчеркнула Екатерина Кива.
В свою очередь депутат Полтавского областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Панкратьев призвал украинцев вспомнить о своих предках, причастных к Великой Победе.
"В этот день 77 лет назад наша родная страна была освобождена Советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков. Это очень большой праздник! Хочу поздравить украинцев и призвать их вспомнить свих дедов, прадедов, тех людей, которые отдали свои жизни и здоровье для того, чтобы у нас была возможность жить и радоваться. Мы будем чтить память о предках и делать все, чтобы молодёжь, испорченная новыми политическими веяниями, все же помнила об этом подвиге", - подчеркнул он.