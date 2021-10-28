Екатерина Кива: Мы должны помнить тех, кто освободил Украину от фашистских захватчиков

Екатерина Кива Фото из открытых источников

По случаю Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков члены Полтавской областной организации политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Собравшиеся возложили цветы к Вечному Огню в Мемориальном комплексе Вечной Славы, дети установили у подножия лампадки, после чего память участников освобождения Украины почтили минутой молчания.

"28 октября 1944 года наша Украины, все города и села были освобождены окончательно от фашистских захватчиков. Цена этой победы очень страшная – миллионы жизней. Миллионы семей потеряли своих героев. Мы чтим их память, они навсегда в наших сердцах. И сегодня очень важно не забывать об их героизме, благодаря им мы сегодня живём, имея светлое небо над головой. Мы склоняем головы перед их Величайшим Поступком. Спасибо им!" - сказала руководитель Полтавской областной молодёжной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Екатерина Кива.

Она также обратилась к украинцам, поздравив их с этим большим праздником.

"Хочу пожелать всем соотечественникам процветания, ясного неба, а молодому поколению - только благополучия!" - подчеркнула Екатерина Кива.

В свою очередь депутат Полтавского областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Панкратьев призвал украинцев вспомнить о своих предках, причастных к Великой Победе.

"В этот день 77 лет назад наша родная страна была освобождена Советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков. Это очень большой праздник! Хочу поздравить украинцев и призвать их вспомнить свих дедов, прадедов, тех людей, которые отдали свои жизни и здоровье для того, чтобы у нас была возможность жить и радоваться. Мы будем чтить память о предках и делать все, чтобы молодёжь, испорченная новыми политическими веяниями, все же помнила об этом подвиге", - подчеркнул он.