"Дія" запустила бета-тестирование COVID-сертификатов на Android
Все, кто регистрировался на тестирование сертификата для Android, постепенно будут получать письма со ссылкой на инструкцию и приложение
В приложении "Дія" запустили бета-тестирование СOVID-сертификатов на операционной системе Android. Об этом информирует пресс-служба приложения.
"Уже сегодня можно протестировать сертификаты на Android.
Дело в том, что у Google появились новые требования по содержанию и правам доступа к информации, связанной с COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разработкой и технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, МВД, МИД, ГПСУ и НСЗУ.
В частности проект реализован при поддержке Евроделегации, программы EU4DigitalUA и программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа и финансируемой Швейцарией.
В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале заявил, что сегодня все, кто регистрировался на тестирование сертификата для Android, постепенно будут получать письма со ссылкой на инструкцию и приложение.
Напомним, ранее мы писали, что украинские пользователи смартфонов с Android до сих пор не получили доступ к бета-тесту COVID-сертификата в приложении "Дія", из-за задержки согласования с Google.