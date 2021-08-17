"Дія" запустила бета-тестирование COVID-сертификатов на Android

Все, кто регистрировался на тестирование сертификата для Android, постепенно будут получать письма со ссылкой на инструкцию и приложение

В приложении "Дія" запустили бета-тестирование СOVID-сертификатов на операционной системе Android. Об этом информирует пресс-служба приложения.

"Уже сегодня можно протестировать сертификаты на Android.

Дело в том, что у Google появились новые требования по содержанию и правам доступа к информации, связанной с COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработкой и технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, МВД, МИД, ГПСУ и НСЗУ.

В частности проект реализован при поддержке Евроделегации, программы EU4DigitalUA и программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа и финансируемой Швейцарией.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале заявил, что сегодня все, кто регистрировался на тестирование сертификата для Android, постепенно будут получать письма со ссылкой на инструкцию и приложение.

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Напомним, ранее мы писали, что украинские пользователи смартфонов с Android до сих пор не получили доступ к бета-тесту COVID-сертификата в приложении "Дія", из-за задержки согласования с Google.