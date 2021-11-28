"Дія" с 1 декабря запускает тест смены места жительства онлайн по всей Украине

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Услугу можно будет получить за один рабочий день

С 1 декабря на портале "Дія" в тестовом режиме заработает услуга смены места жительства онлайн почти для всей Украины. Об этом сообщили министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram и пресс-служба Минцифри .

"С 1 декабря запускаем бета-тест смены места жительства онлайн на портале "Дія". Регистрация здесь", - говорится в сообщении.

При этом, услугу можно будет получить за один рабочий день без посещения трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек.

"Полгода назад мы запустили смену места жительства онлайн в 7 городах, а сейчас масштабируем ее почти на всю страну", - отметил министр.

А для жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона данная услуга будет доступна чуть позже.

Так, для участия в тестировании нужны:

налоговый номер заявителя и собственников / совладельцев жилья;

КЭП заявителя и собственников / совладельцев жилья;

право собственности на жилье должно быть внесено в реестр недвижимости (с 2013 года).

В то же время, заявитель должен быть старше 14 лет.

По словам Федорова, услуга полностью трансформируется, поскольку больше не нужно будет ехать в свой родной город, даже если человек хочет там зарегистрироваться.

Также он добавил, что "мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или встать на учет".

Как сообщалось ранее, портал "Дія" не хранит личную информацию о гражданах, а лишь отражает данные, содержащиеся в государственных реестрах.

Таким образом, уникальность "Дії" заключается в том, что продукт показывает информацию, которая уже есть о человеке в реестре, а также, которой он может управлять.