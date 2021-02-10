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Двунадесятый праздник и дни поминания святых: Подробный православный календарь на февраль

Фото из открытых источников

Главный церковный праздник месяца - Сретение Господне

Последний месяц зимы - больше время для размышлений и тихой молитвы, поскольку на этот период времени не выпадают длительные посты и относительно немного праздников. Среди последних стоит выделить лишь Сретение Господне, которое христиане восточного обряда отмечают 15 февраля.

Это двунадесятый праздник в память о важном церковном событии: в этот день когда-то Богомладенца Иисуса впервые принесли в Иерусалимский храм. Это произошло на 40 день после его дня рождения и 32-ой день после обрезания.

Традиционно на Сретение освящают свечи, а после раздают их прихожанам. К слову, согласно некоторым верованиям, они должны быть именно из пчелиного воска. Такие свечи бережно хранят дома, считая, что они могут уберечь от страшной непогоды и природных катаклизмов.

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Тем не менее в феврале есть и другие даты, которые чтит православная церковь - это в основном дни поминания самых разнообразных святых. В частности:

  • 10 февраля — Преподобного Ефрема Сирина. День памяти преподобного Феодосия Тотемского.
  • 11 февраля — Перенесение мощей cвященномученика Игнатия Богоносца. Cвятителя Лаврентия, затворника Печерского, eпископа Туровского.
  • 12 февраля — Собор Вселенских учителей и святителeй Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста.
  • 13 февраля — Бессребреников мучеников Кира и Иоаннa и с ними мученицы Афанаcии и дочерей еe: Феоктисты, Феодотии, и Евдоксии. Cвятителя Никиты, затворника Печерского.
  • 14 февраля — День памяти мученика Трифона.
  • 16 февраля — Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы.
  • 17 февраля — Преподобного Исидора Пелусиотского. Преподобного Кирилла Новоезерского, чудотворца.
  • 18 февраля — Святого Феодосия Черниговского. Празднование иконы Божией Матери Взыскание погибших.
  • 19 февраля — День памяти преподобных Варсонофия и Иоанна. Преподобного Вукола Смирнского.
  • 20 февраля — Преподобного Парфения.
  • 21 февраля — Неделя о мытаре и фарисее. Великомученика Феодора Стратилата. Пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.
  • 22 февраля — Мученика Никифора, из Антиохии Сирской.
  • 23 февраля — День памяти священномученика Харалампия. Праведницы Галины.
  • 24 февраля — Благоверного князя Всеволода, во cвятом Крещении Гавриила, Псковского. Пpеподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
  • 25 февраля — Иверской иконы Божией Матери.
  • 26 февраля — Преподобного Мартиниана. День памяти преподобных Зои и Фотинии.
  • 27 февраля — Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.
  • 28 февраля — Неделя о блудном сыне. Празднование Виленской иконы Божией Матери. Великомученика Феодора Тирона.

К слову, однодневные посты пройдут 10, 12, 17 и 19 февраля.

Больше о том, какие изменения ждут украинцев в феврале 2021 года, читайте в нашем материале по ссылке.

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