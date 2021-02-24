Двое школьников из США открыли новую звезду, похожую на Солнце

Экзопланеты Фото из открытых источников

Хотя в новой системе вряд ли найдут жизнь, она может дать много информации для науки.

Двое американских подростков, которые еще не закончили школу, открыли звезду и четыре экзопланеты в ее системе и стали соавторами научной работы, которая доказывает существование этих ранее неизвестных небесных тел, находящихся за 200 световых лет от Земли. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, 18-летняя Жасмин Райт и ее 16-летний напарник Катрик Пингл увлекаются астрономией и учатся в школе в городе Кембридж (штат Массачусетс).

По словам девушки, после выхода научной работы в The Astronomical Journal ее приветствовала вся школа. А парень пожаловался, что когда рассказал родителям об открытии, те не сразу поняли его важность.

Новости по теме: Исследование Вселенной: Астрономы открыли систему с пятью резонансными экзопланетами

Открытие американских школьников на самом деле очень важно: найденная ими звезда и четыре экзопланеты вокруг нее образуют систему, похожую на нашу. Как пояснил научный руководитель молодых астрономов Тансу Дайлан, они обнаружили первую подобную Солнцу звезду, в системе которой более три экзопланеты.

Новая звезда благодаря своей яркости позволила зафиксировать экзопланеты, периодически становящиеся между ним и телескопом. Это редкое счастье для искателей небесных тел в других звездных системах. Обычно выявление звезды хотя бы с одной экзопланетой — уже отличная находка для астрономов, поскольку все они имеют общую историю возникновения.

Однако известно очень мало звезд, которые при этом имеют такую же массу, как и Солнце. Как пояснил Дайлан, важность открытия состоит также в том, что в подобной звездной системе значительно проще исследовать атмосферы небесных тел.

Научную работу американских школьников отметили в NASA — агентство посвятило открытой системе статью на своем сайте, где описало одну из экзопланет. По данным астрономов, это "адски горячая супер-Земля" — она больше нашу планету в 1,5 раза, а температура на ней составляет более 800 градусов, поэтому там однозначно не может быть жизни.

Вероятно, то же самое относится и к трем другим экзопланетам, которые НАСА сравнивает с Нептуном — промежуточным звеном между твердыми и газовыми планетами, где также маловероятно образование жизни. Тем не менее новая система может объяснить загадку формирования планет и быстрого разрушения каменистых миров, которые могли стать чем-то вроде Земли, однако изначально были обречены на распад.

Еще одна особенность открытой системы заключается в том, что между планетами — двумя "супер-Землями" и двумя "мини-Нептунами" довольно большой разрыв, где не заметили других небесных тел. Астрономы отмечают, что в будущем удастся выявить более экзопланет в этой системе — если по крайней мере одна из них будет находиться на нужном расстоянии от звезды, ее условия могут оказаться похожими на земные.

Новости по теме: Океаны лавы и сверхзвуковые ветры: Обнаружена самая экстремальная экзопланета

Ранее сообщалось, что группа ученых обнаружила новую экзопланету K2-315b, которая по размерам похожа на Землю. Ее назвали пи-планетой в честь числа Пи, поскольку она делает оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня.