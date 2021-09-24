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Два украинских ЗВО попали в мировой рейтинг университетов

Фото из открытых источников

Учебные заведения оценивались по возможностям трудоустройства выпускников

Международное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds обнародовало рейтинг лучших университетов мира по возможностям трудоустройства выпускников, среди которых два украинских учреждения высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Как отмечается, в рейтинг вошли КНУ имени Тараса Шевченко, который занял позицию в диапазоне 301-500, и НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", который впервые вошел в рейтинг и получил позицию в диапазоне 501+.

Известно, что QS Graduate Employability Rankings 2022-это перечень лучших вузов мира для студентов, ориентированных на построение карьеры.

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Как сообщалось ранее, десять учреждений высшего образования Украины попали к ежегодному рейтингу лучших университетов мира, который опубликовал Журнал Times Higher Education. В 2021 году в перечень вошло всего более 1600 вузов из 99 стран.

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