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Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

Украинские самолеты прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров ГСЧС

В 15:08 самолеты вылетели из г. Одесса и в 17:53 совершили посадку в аэропорту "Газипаша Алания"

Два пожарных самолета Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины прибыли в Турцию для тушения очагов лесных пожаров. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
 
"Для помощи турецким огнеборцам Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения.
 
Это опытные специалисты, уже имеющие опыт работы в горных районах и ранее привлекавшиеся к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии...
 
В 15:08 самолеты вылетели из г. Одесса и в 17:53 совершили посадку в аэропорту "Газипаша Алания", - говорится в сообщении.  
 

 
В ГСЧС напомнили, что два пожарных самолета вылетели в Турцию для тушения масштабных лесных пожаров, возникших 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) и распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.
 
Сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га.
 
В результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений.
 
Спасательными службами взято под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 ячеек.
 
По сообщению ГСЧС, всего к тушению пожаров, что осложняется сильным ветром и жаркой погодой, по состоянию на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 ед. техники и 35 воздушных судов.
 
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Напомним, ранее в турецком городе Мармарис из-за масштабных лесных пожаров началась эвакуация туристов из отелей. Огонь подобрался на расстояние 100 метров к жилым кварталам.

Как сообщалось ранее, у президента Турции лесные пожары назвали национальным бедствием.
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