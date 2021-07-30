Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

Украинские самолеты прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров ГСЧС

В 15:08 самолеты вылетели из г. Одесса и в 17:53 совершили посадку в аэропорту "Газипаша Алания"

Два пожарных самолета Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины прибыли в Турцию для тушения очагов лесных пожаров. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС

"Для помощи турецким огнеборцам Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения.

Это опытные специалисты, уже имеющие опыт работы в горных районах и ранее привлекавшиеся к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии...

В 15:08 самолеты вылетели из г. Одесса и в 17:53 совершили посадку в аэропорту "Газипаша Алания", - говорится в сообщении.

Украинские самолеты прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров Фото: ГСЧС Украинские самолеты прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров Фото: ГСЧС Украинские самолеты прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров Фото: ГСЧС

В ГСЧС напомнили, что два пожарных самолета вылетели в Турцию для тушения масштабных лесных пожаров, возникших 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) и распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га.

В результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений.

Спасательными службами взято под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 ячеек.

По сообщению ГСЧС, всего к тушению пожаров, что осложняется сильным ветром и жаркой погодой, по состоянию на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 ед. техники и 35 воздушных судов.

Напомним, ранее в турецком городе Мармарис из-за масштабных лесных пожаров началась эвакуация туристов из отелей. Огонь подобрался на расстояние 100 метров к жилым кварталам.