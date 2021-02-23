Драки с полицией и задержания: В Киеве сторонники Стерненко вышли на протест

В правоохранителей летят файеры и камни, в ответ они применяют слезоточивый газ

В Киеве вечером 23 февраля сторонники одесского активиста Сергея Стерненко вышли на акцию протеста против его осуждения. В ходе этого произошли столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Под Офисом президента начались столкновения после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер. Протестующие требуют, чтобы их пропустили под стены ОП", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-каналов, в полицию летят ветки, камни, лед, подручные средства. В ходе столкновений происходят локальные драки. Напряжение на Банковой возрастает. Тем временем правоохранители пытаются оттеснить протестующих.

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Telegram-канал "Политика Страны" сообщил, что полиция периодически применяет слезоточивый газ, есть задержанные.

Задержанные в ходе протеста Telegram/Сергей Стерненко

Напомним, сегодня Приморский райсуд Одессы осудил на семь лет радикала Сергея Стерненко, признав его виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году. Кроме этого, суд постановил конфисковать половину имущества радикала.

После оглашения решения суда Сергей Стерненко коротко поговорил по телефону, по его утверждению, с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого "поблагодарил" за приговор. Его взяли под стражу до обжалования приговора.

После того как звонок закончился, на вопросы присутствующих Стерненко сказал, что президент только спросил, зачем ему звонят, и положил трубку.

Стерненко также заявил, что Зеленский общался с ним ранее, предлагал занять государственную должность и обещал, что нападки на него будут расследоваться.

Кроме того, после того как президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, радикал Стерненко объявил "охоту" на журналистов оппозиционных телеканалов.