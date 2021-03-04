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Дожди с мокрым снегом и похолодание: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото из открытых источников

В Киеве также ожидаются осадки, температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов

Почти на всей территории Украины 5 марта ожидаются осадки в виде дождя и дождя с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составят лишь южные регионы страны. Там прогнозируется переменно облачная погода, без осадков.

При этом стоит отметить, что по сравнению с предыдущим днем в Украине станет прохладнее, хотя и максимум температуры днем в некоторых областях составит +16 градусов.

Так, на западе температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +6 градусов, на севере - от +1 до +4, на востоке - от +4 до +7, на юге - от +8 до +16, в центре - от +2 до +10. 

В Киеве также ожидаются осадки, температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, 4 марта синоптики прогнозировали в Украине переменно облачную погоду, без осадков. Ожидалось, что на западе температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +14 градусов, на севере - от +6 до +11, на востоке - от +6 до +9, на юге - от +7 до +11, в центре - от +8 до +11. 

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