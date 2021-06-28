Дожди с грозами задержатся в Украине: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Максимально температура воздуха днем достигнет + 31 градуса

В Украине 29 июня ожидаются дожди с грозами. Осадками накроет северные и восточные регионы, а также Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Черновицкую и Закарпатскую области. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На остальной территории страны будет преобладать переменная облачность, однако осадки не предвидятся.

Температура воздуха днем на западе составит от +25 до +31 градусов, на севере - от +25 до +28, на востоке и в центре - от +26 до +28, на юге - от +27 до +30.

В Киеве будет дождливо, температура воздуха днем составит от + 26 до + 28 градусов.

Укргідрометцентр

Напомним, ранее в стране было объявлено штормовое предупреждение из-за грозы. На днях от удара молнией погибли два человека, также есть пострадавшие.