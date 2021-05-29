Дожди с грозами задержатся: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Осадки обойдут лишь южные регионы

В воскресенье, 30 мая, в Украине будет дождливо везде, за исключением южных регионов. Там прогнозируется переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем на западе составит от +12 до +16 градусов, на севере - от +13 до +20, на востоке - от +22 до +25, на юге - от +19 до +24, в центре - от +16 до +24.

Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.