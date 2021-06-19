Дожди с грозами возвращаются в Украину: Синоптики дали прогноз погоды на Троицу

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Осадки обойдут только северные и восточные регионы

В Украине 20 июня прогнозируются дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, дождливо будет в западных, южных и центральных (за исключением Днепропетровской) областях страны. На остальной территории - переменчиво облачная погода, однако без осадков.

Температура воздуха днем на западе составит от +24 до +30 градусов, на севере - от +28 до +30, на востоке - от +27 до +31, на юге - от +23 до +29, в центре - от +26 до +30.

В Киеве облачно с прояснениями, температура воздуха днем максимально прогреется до +30 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, в этом году 20 июня православные христиане отмечают Троицу. В этот день прославляют Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.