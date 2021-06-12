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Дожди с грозами: Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Фото из открытых источников

Осадки ожидаются на всей территории страны

В Украине 13 июня прогнозируются грозовые дожди на всей территории. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем на западе составит от +17 до +20 градусов, на севере - от +18 до +24, на востоке - от +23 до +26, на юге - от +21 до +26, в центре - от +17 до +25 градусов.

В Киеве также возможны дожди с грозами, температура воздуха днем максимально прогреется до +21 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, что в этом году синоптики ожидают аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.

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