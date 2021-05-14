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Дожди с грозами и похолодание: Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Фото из открытых источников

Самая холодная погода ожидается на западе Украины

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Украине на выходные. Местами ожидаются похолодание и кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Самая теплая погода ожидается на востоке и юго-востоке, а самая холодная - в западных областях.

Так, 15 мая в западных, днем и в северных областях ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14 градусов, днем 20-25 градуса, в восточных областях до 28 градусов, на Закарпатье 14-19 градусов.

16 мая без осадков, лишь днем в западных областях ожидаются умеренные дожди, в южных областях небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы.

Температура в восточных и в южных областях ночью 11-16 градусов, днем 23-28 градуса; на остальной территории ночью 9-14 градуса, днем 20-25 градусов.

В понедельник, 17 мая, в Украине сохранятся дожди, местами грозы, только в восточных областях без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юге и востоке преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.

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