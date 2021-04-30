Дожди с грозами и до + 22 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Осадки полностью обойдут только северные регионы

В Украине 1 мая пройдут дожди с грозами. В частности, осадки прогнозируются в западных (за исключением Хмельницкой), южных (за исключением Николаевской), восточных областях, а также в Днепропетровской области. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На остальной территории страны осадки не предусматриваются. Там будет царить переменчиво облачная погода.

Температура воздуха днем в западных и северных регионах составит от +17 до +20 градусов, в восточных - от +19 до +21, в южных - от +18 до +22, в центральных - от +19 до +22.

В Киеве в этот день будет облачно с прояснениями, однако без осадков.

Укргидрометцентр

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.