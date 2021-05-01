Дожди с грозами и до +25 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на Пасху

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В Киеве также дождливо

В Украине на Пасху, 2 мая, ожидаются дожди, местами сильные с грозами. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Единственный регион, который в этот день обойдут осадки - оккупированный Крым. Там прогнозируется облачность с прояснениями.

Температура воздуха днем составит на западе от +19 до +22 градусов, на севере - от +21 до +24, на востоке - от +21 до +23, на юге - от +21 до +25, в центре - от +22 до +24.

В Киеве также дождливо, температура воздуха днем максимально прогреется до +24 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.