Дожди отступают: В Украине сегодня преимущественно переменно облачная погода, без осадков
Незначительные дожди возможны в восточных и южных регионах
В Украине 18 июня прогнозируется преимущественно переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Незначительные дожди возможны в восточных и южных регионах, а также Кировоградской и Днепропетровской областях.
Температура воздуха днем на западе и севере составит от +26 до +29 градусов, на востоке и юге - от +24 до +27, в центре - от +24 до +29 градусов.
В Киеве облачно с прояснениями, температура воздуха днем максимально прогреется до +29 градусов.
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Напомним, что в этом году синоптики ожидают аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.