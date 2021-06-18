Дожди отступают: В Украине сегодня преимущественно переменно облачная погода, без осадков

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Незначительные дожди возможны в восточных и южных регионах

В Украине 18 июня прогнозируется преимущественно переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Незначительные дожди возможны в восточных и южных регионах, а также Кировоградской и Днепропетровской областях.

Температура воздуха днем на западе и севере составит от +26 до +29 градусов, на востоке и юге - от +24 до +27, в центре - от +24 до +29 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, температура воздуха днем максимально прогреется до +29 градусов.

Укргідрометцентр

Напомним, что в этом году синоптики ожидают аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.