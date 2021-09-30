Дожди на западе и заморозки до -3°: Прогноз погоды в Украине на 30 сентября
На западе осадки обойдут только Черновицкую и Ровенскую области
Сегодня, 30 сентября, в Украине, кроме западных областей, ожидается сухая и ясная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, на западе прогнозируются дожди, в то же время осадки обойдут Черновицкую и Ровенскую области. Температура воздуха составит днем +14...+18 градусов, а ночью +4...+11 градусов.
В северных областях ночью ожидаются заморозки. На столбиках термометров днем можно будет увидеть +12...+15 градусов, а ночью показатели опустятся до -3 градусов.
На востоке температура воздуха днем составит +13...+15 градусов, ночью придут заморозки до -3 градусов.
В южных регионах ожидается сухая и ясная погода, днем столбики термометра поднимутся до +13...+16, а ночью температура воздуха составит +4...+8 градусов.
Сегодня в столице ожидается солнечная и сухая погода. Синоптики прогнозируют +12...+14 градусов днем, а ночью +3...+5 градусов.
На полуострове Крым в течение дня будет ясно. Термометры будут показывать +13...+15 градусов днем и +6...+8 ночью.
Ранее сообщалось, что с 1 по 3 октября в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5°.