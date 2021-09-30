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Дожди на западе и заморозки до -3°: Прогноз погоды в Украине на 30 сентября

Фото из открытых источников

На западе осадки обойдут только Черновицкую и Ровенскую области

Сегодня, 30 сентября, в Украине, кроме западных областей, ожидается сухая и ясная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на западе прогнозируются дожди, в то же время осадки обойдут Черновицкую и Ровенскую области. Температура воздуха составит днем +14...+18 градусов, а ночью +4...+11 градусов.

В северных областях ночью ожидаются заморозки. На столбиках термометров днем можно будет увидеть +12...+15 градусов, а ночью показатели опустятся до -3 градусов.

На востоке температура воздуха днем составит +13...+15 градусов, ночью придут заморозки до -3 градусов.

В южных регионах ожидается сухая и ясная погода, днем столбики термометра поднимутся до +13...+16, а ночью температура воздуха составит +4...+8 градусов.

Сегодня в столице ожидается солнечная и сухая погода. Синоптики прогнозируют +12...+14 градусов днем, а ночью +3...+5 градусов.

На полуострове Крым в течение дня будет ясно. Термометры будут показывать +13...+15 градусов днем и +6...+8 ночью.

Прогноз погоды на 30 сентября Укргидрометцентр

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Ранее сообщалось, что с 1 по 3 октября в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5°.

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