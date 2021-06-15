Дожди и штормовое предупреждение: Прогноз погоды на сегодня

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Дожди обойдут только две области Украины: прогноз погоды на сегодня

В Украине продолжают идти дожди вторую неделю подряд. Сегодня ливень обойдет только Львовскую и Волынскую области, в других регионах - грозы и шквалы. В некоторых областях объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-центр Укргидрометцентра.

Сегодня дожди и грозы будут в почти всех регионах Украины. Переменная облачность и без осадков ожидается во Львовской и Ровенской областях.

На западе температура воздуха днем составит +21...+26, а ночью +10...+15. На севере страны днем ожидается +24...+26, а ночью +13...+15. На востоке страны синоптики прогнозируют днем +25...+27, а ночью +14...+16. На юге температура воздуха днем поднимется до +24...+26, а ночью +14...+17. В центре передают днем +24...+27, а ночью +13...+16.

В Киеве сегодня тоже будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +24...+26, а ночью +14...+16.

Впрочем, в западных областях объявлено штормовое предупреждение из-за возможных подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, из-за дождей ожидается поднятие уровня воды:

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская область) на 0,3 - 1,3 м, без негативных последствий;

на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области на 0,3 - 1,3 м, местами возможен начальный выход воды на пойму (желтый уровень опасности).

На реке Прут возле границы, ожидается поднятие уровня воды на 0,5 - 1,0 м, без негативных последствий.

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Ранее сообщалось, что в Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на первый месяц лета 2021 года. Синоптики считают, что осадки и температура будут в пределах климатической нормы.