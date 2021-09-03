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Дожди и осенняя прохлада: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото из открытых источников

На большинстве территорий страны осадки не прогнозируются

В Украине 3 сентября осадки не прогнозируются, температура днем составит +15...+20°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Только ночью в восточных областях страны ожидается небольшой дождь.

На севере днем ожидается +16...+19°, ночью +6...+8°C. Ветер западный, 7-12 м/с. без осадков.

На юге днем +19...+21°, ночью +8...+11°C. Ветер западный, 7-12 м/с. 

На западе днем температура составит +16...+20°, ночью +6...+9°C. Ветер западный, 7-12 м/с. без осадков.

На востоке страны днем ожидается +17...+19°, ночью +8...+10°C. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем без существенных осадков. Ночью прогнозируется дождь.

В Киеве и области 3 сентября ожидается сухая погода. Ветер западный, 7-12 м/с. В столице температура днем +17...+19°, ночью +6...+8°. В Киевской области днем +15...+20°, ночью +5...+7°C.

Прогноз погоды на 3 сентября Укргидрометцентр

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Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре. В этом году среднемесячная температура воздуха в сентябре будет колебаться в пределах +14...+18°, в Карпатах +11...+12°C, что близко к климатической норме.

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