Дожди и облачность: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Воздух днем прогреется максимально до +24°С

Отмечается, что на территории страны будет облачно с прояснениями. В западных, Винницкой и Житомирской областях временами дождь и ветер северо-западный, 7-12 м/с.

На севере днем температура составит +15...+ 17°, ночью +11...+13°С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ожидается дождь.

На юге днем + 21...+ 24°, ночью +11...+14°С. Днем без осадков, ночью прогнозируется дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

На западе днем + 9...+ 13°, ночью +7...+10°С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, кратковременные дожди ожидаются днем и ночью.

На востоке страны днем температура составит + 18...+ 21°, ночью +12...+ 14°С. Местами значительный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура в столице ночью +11. ..+ 13°, днем +14...+ 16°С, по области ночью будет +9...+ 14°, днем +13...+ 18°С.

Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что на этих выходных в Украине ожидается похолодание и "циклоническая элегия". Атмосферные фронты этого циклона будут поливать дождями практически все области.

Как сообщалось ранее, синоптики спрогнозировали, что в этом году среднемесячная температура воздуха в сентябре будет колебаться в пределах +14...+ 18°, в Карпатах +11...+ 12°C, что близко к климатической норме.

Согласно сообщению, в первый месяц осени месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.