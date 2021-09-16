Дожди и грозы: Синоптики предупредили о непогоде в западных областях Украины
В Карпатах объявлен II уровень опасности, оранжевый
В Украине в пятницу, 17 сентября, в западных областях ожидаются грозы и значительные дожди. Об этом информирует Укргидрометцентр.
"17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди (i уровень опасности, желтый), в Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается новая волна похолодания с дождями. Такая погода будет держаться минимум три дня, то есть все выходные. Уже в пятницу дожди и грозы ожидаются в западных, северных областях, а также В Киеве.
Как сообщалось ранее, синоптики спрогнозировали, что в этом году среднемесячная температура воздуха в сентябре будет колебаться в пределах +14...+ 18°, в Карпатах +11...+ 12°C, что близко к климатической норме.
Согласно сообщению, в первый месяц осени месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.