Дожди и грозы: Синоптики предупредили о непогоде в западных областях Украины

В Карпатах объявлен II уровень опасности, оранжевый

"17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди (i уровень опасности, желтый), в Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается новая волна похолодания с дождями. Такая погода будет держаться минимум три дня, то есть все выходные. Уже в пятницу дожди и грозы ожидаются в западных, северных областях, а также В Киеве.