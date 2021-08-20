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Дожди и грозы: Прогноз погоды в Украине на завтра

Фото из открытых источников

Температура воздуха днем будет держаться в пределах +23-27 градусов

В Украине в субботу, 21 августа, дожди и грозы накроют восточную часть страны. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +23-27°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в западных областях будет дождливая погода, также возможны грозы.

Днем температура воздуха - от +23° до +26°, а ночью температура опустится до +11°. 

На юге днем +25-27°, ночью +15-17°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

На севере страны будет сухо, но облачно. Столбики термометров днем покажут - +25-27°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

На востоке Украины в дневное время ожидается от + 25° до +27°. В регионе ожидают грозовую и дождливую погоду.

В Киеве и области осадков не прогнозируют. Температура воздуха прогреется до + 25-27°. Ночью столбик термометра опустится до +14°.

Укргідрометцентр

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Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в августе. По их информации температура ожидается выше климатической нормы. По прогнозу специалистов, в августе ожидается 31-80 мм осадков, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.

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