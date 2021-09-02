Дожди и грозы: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Сегодня на территории страны будет облачно с прояснениями

Сегодня на территории страны будет облачно с прояснениями. В западных и северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории умеренные дожди, в отдельных районах грозы.

На севере днем температура составит 15-18, ночью 11-13. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Прогнозируется дождь днем и ночью.

На юге днем 20-22, ночью 13-15. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Очікуюються значительные осадки.

На западе днем 14-17, ночью 9-12. Вень без осадков, ночью прогнозируются кратковременные дожди.

На востоке днем температура составит 12-15, ночью 20-22. Прогнозируется дождь днем и ночью. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве и Киевской области 2 сентября местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в столице 12-14°, днем около 15°; по области ночью 9-14°, днем 13-18°.

Укргідрометцентр

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Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре. В этом году среднемесячная температура воздуха в сентябре будет колебаться в пределах 14-18°, в Карпатах 11-12°, что близко к климатической норме.