Дожди из грозами: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Ожидается понижения температуры воздуха

"20 июля в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, грозы, днем в большинстве западных областей значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/сек. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура в западных областях ночью составит 12-17°, днем 21-26°.

В южных и восточных областях ночью 19-24°, днем 31-36°; на севере ночью 17-19°, днем 26-28°;

В Киеве и Киевской области 20 июля прогонозируют кратковременный дождь и грозу.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 17-19°, днем 26-28°; по области ночью 15-20°, днем 24-29°.

Укргідрометцентр

В следующие два дня, 21-22 июля, в Украине, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и снижение температуры воздуха.

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Напомним, ранее в Украине было объявлено штормовое предупреждение на 20 июля.