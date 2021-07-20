Дожди из грозами: Прогноз погоды в Украине на сегодня
Ожидается понижения температуры воздуха
Во вторник, 20 июля, в Украине будет преобладать дождливая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"20 июля в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, грозы, днем в большинстве западных областей значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/сек. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
Отмечается, что температура в западных областях ночью составит 12-17°, днем 21-26°.
В южных и восточных областях ночью 19-24°, днем 31-36°; на севере ночью 17-19°, днем 26-28°;
В Киеве и Киевской области 20 июля прогонозируют кратковременный дождь и грозу.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 17-19°, днем 26-28°; по области ночью 15-20°, днем 24-29°.
В следующие два дня, 21-22 июля, в Украине, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и снижение температуры воздуха.
Напомним, ранее в Украине было объявлено штормовое предупреждение на 20 июля.