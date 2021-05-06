Дожди и до +21 градуса: Прогноз погоды в Украине на сегодня
Осадков не ожидается только в шести областях и Крыму
Сегодня, 6 мая, в большинстве областей Украины ожидается дождливая погода. Только в некоторых регионах будет без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Как отмечается, дожди накроют большинство регионов, кроме Закарпатской, Черновицкой, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Температура воздуха на западе будет колебаться в пределах +14...+17 градусов, а ночью +5...+10 градусов.
На севере страны днем термометры будут показывать +14...+17 градусов, а ночью +7...+10 градусов.
В центральных и южных областях днем будет +14...+ 20 градусов, а ночью +7...+11.
На востоке страны днем передают +19...+ 21 градусов, а ночью +7...+9.
В столице сегодня также предполагается дождливая погода. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов, а ночью +8...+10 градусов.
На полуострове Крым синоптики прогнозируют малооблачную погоду, а на столбиках термометров можно будет увидеть от +17 до +19 градусов днем и +7...+9 градусов ночью.
Напомним, по данным синоптиков Украину на этой неделе будет "качать" от заморозков до +23 градусов. В частности, небольшой дождь ожидают только на Закарпатье днем