Дожди и до +21 градуса: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Осадков не ожидается только в шести областях и Крыму

Сегодня, 6 мая, в большинстве областей Украины ожидается дождливая погода. Только в некоторых регионах будет без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Как отмечается, дожди накроют большинство регионов, кроме Закарпатской, Черновицкой, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Температура воздуха на западе будет колебаться в пределах +14...+17 градусов, а ночью +5...+10 градусов.

На севере страны днем термометры будут показывать +14...+17 градусов, а ночью +7...+10 градусов.

В центральных и южных областях днем будет +14...+ 20 градусов, а ночью +7...+11.

На востоке страны днем передают +19...+ 21 градусов, а ночью +7...+9.

В столице сегодня также предполагается дождливая погода. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов, а ночью +8...+10 градусов.

На полуострове Крым синоптики прогнозируют малооблачную погоду, а на столбиках термометров можно будет увидеть от +17 до +19 градусов днем и +7...+9 градусов ночью.

Прогноз погоды на 6 мая Укргидрометцентр

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Напомним, по данным синоптиков Украину на этой неделе будет "качать" от заморозков до +23 градусов. В частности, небольшой дождь ожидают только на Закарпатье днем