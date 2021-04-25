Дожди и до +14 градусов: Прогноз погоды на сегодня

Фото из открытых источников

В Киеве также дождливо

В Украине 25 апреля в ряде регионов пройдут дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, осадки ожидаются в северных, западных (за исключением Волынской и Ровенской) и центральных (за исключением Кировоградской и Днепропетровской) областях.

На остальной территории страны прогнозируется переменно облачная погода, но без осадков.

Максимально в этот день температура воздуха днем будет достигать +14 градусов. Так, на западе Украины она составит от +6 до +10, на севере - от +7 до +9, на востоке - от +10 до +14, на юге - от +11 до +14, в центре - от +8 до +11.

В Киеве также будет дождливо, температура воздуха-от +7 до +9 градусов.

Укргидрометцентр

Новости по теме: NASA опубликовало первый отчет о погодных условиях на Марсе

Как сообщалось ранее, в выходные и в начале недели Украина будет в зоне влияния холодного фронта.