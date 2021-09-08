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Досрочные роды и мертворождения: В ВОЗ назвали риски COVID-19 у беременных

Фото из открытых источников

ВОЗ относит к группе риска беременных женщин в возрасте от 35 лет

У беременных женщин выше шанс более тяжелого протекания коронавирусной болезни. В частности COVID-19 может негативно сказаться на самом плоде. Об этом директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в интервью "Лента.ру".

"У беременных женщин с COVID-19 во втором и третьем триместре риск развития тяжелого заболевания выше, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста. Кроме того, во время COVID-19 возрастает риск мертворождения и преждевременных родов", — подчеркнул он.

Как известно, ВОЗ относит к группе риска беременных женщин в возрасте от 35 лет.

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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины сделали заявление относительно вакцинации от коронавируса COVID-19 беременных и подчеркнули, что прививка для таких женщин является абсолютно безопасной. 

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