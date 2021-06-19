Дорогу из Киева в аэропорт "Борисполь" закроют с 23 июня и почти до конца лета

На время ремонта движение транспорта в две стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева

Со следующей среды, 22 июня, начинается ремонт дороги к международному аэропорту "Борисполь", в связи с этим, с 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении города Борисполь из Киева. Об этом сообщает "Укравтодор" .

Согласно сообщению, ремонт будет выполняться на 18-километровом участке, который ведет от Киева до аэропорта "Борисполь". Ремонтные работы должны завершиться до 20 августа.

На время ремонта движение транспорта в две стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

"В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени чем обычно. Поэтому, в день вылета будьте внимательными. Учитывайте изменения организации дорожного движения и запланируйте выезд заранее", - предупредили в аэропорту.

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