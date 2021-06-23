Дополнительный карантин: МИД предупредил лиц, которые едут из стран со вспышкой "Дельты"

МИД Украины Фото из открытых источников

Также в ведомстве призывают украинцев воздержаться от поездок в эти страны

Гражданам Украины рекомендовали воздержаться от поездок в страны, где фиксируют значительное распространение штамма коронавируса "Дельта", а лицам, которые возвращаются из них, следует быть готовым к дополнительному карантину. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В связи со стремительным распространением нового, более агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", с целью защиты здоровья населения и обеспечения контроля над эпидемиологической ситуацией в нашей стране, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается вспышка указанной разновидности COVID-19 до полной стабилизации эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в список попали:

Индия,

Великобритания,

Португалия,

Российская Федерация.

В отношении лиц, которые же находятся на территории указанных стран, то в ведомстве им рекомендовали четко соблюдать противоэпидемических требований и инструкций представителей компетентных органов страны пребывания, а в случае появления симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться в местные медицинские учреждения.

Кроме этого в МИД отметили, что гражданам также следует быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность усилить контроль за людьми, которые приехали из Великобритании, Индии, Российской Федерации и Португалии для предотвращения распространения штамма коронавируса "Дельта".