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Дополнительный карантин: МИД предупредил лиц, которые едут из стран со вспышкой "Дельты"

МИД Украины

 Фото из открытых источников

Также в ведомстве призывают украинцев воздержаться от поездок в эти страны

Гражданам Украины рекомендовали воздержаться от поездок в страны, где фиксируют значительное распространение штамма коронавируса "Дельта", а лицам, которые возвращаются из них, следует быть готовым к дополнительному карантину. Об этом сообщает пресс-служба МИД

"В связи со стремительным распространением нового, более агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", с целью защиты здоровья населения и обеспечения контроля над эпидемиологической ситуацией в нашей стране, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается вспышка указанной разновидности COVID-19 до полной стабилизации эпидемической ситуации", - говорится в сообщении. 

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Как отмечается, в список попали: 

  • Индия,
  • Великобритания,
  • Португалия,
  • Российская Федерация.

В отношении лиц, которые же находятся на территории указанных стран, то в ведомстве им рекомендовали четко соблюдать противоэпидемических требований и инструкций представителей компетентных органов страны пребывания, а в случае появления симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться в местные медицинские учреждения. 

Кроме этого в МИД отметили, что гражданам также следует быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину. 

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность усилить контроль за людьми, которые приехали из Великобритании, Индии, Российской Федерации и Португалии для предотвращения распространения штамма коронавируса "Дельта".

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