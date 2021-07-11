Дополнительная сессия ВНО-2021 по истории Украины состоится 12 июля

ВНО Фото из открытых источников

Вход участников в пункты проведения тестирования будет разрешен только при наличии соответствующих документов

В Украине 12 июля состоится дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории Украины. Об этом информирует пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"12 июля участники дополнительной сессии будут сдавать тест по истории Украины.

Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50.

Обращаем внимание, что в приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который участнику/ участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии таких документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине стартовала дополнительная сессия ВНО-2021. В этом году дополнительная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить по соответствующему графику. Результаты тестирования будут объявлены до 23 июля.