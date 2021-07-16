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Домашних животных будут конфисковывать за жестокое обращение с ними

Фото из открытых источников

Принятый Верховной Радой во втором чтении закон № 2351 ужесточает наказание за жестокое обращение с животными и среди прочего возобновляет институт конфискации. Об этом в материале "За издевательства – 5 лет тюрьмы: В Украине усилили ответственность за жестокое обращение с животными" на сайте 112ua.tv пишет Ирина Шостак.

Нормы закона предусматривают возможность полиции изъять животное в приют, зоопарк или на передержку до решения суда под запись в протоколе, если правоохранители решат, что животному опасно оставаться с хозяином.

Однако автор материала указывает на проблемы, которые могут возникнуть в связи с отсутствием условий для передержки конфискованных экзотических животных.

"Вопрос в том, решено ли, куда животных, которые нуждаются в помощи, поместят после конфискации? На сегодня реабилитационного центра нет, тем более мы не знаем о количестве таких животных", – говорит в комментарии 112ua.tv глава ОО "Зеленая сила" Андриана Байло.

Масштаб конфискаций, по мнению автора материала, будет зависеть от реагирования полиции на жалобы граждан на жестокое обращение с животными.

"Полиция почти не реагирует на обращения граждан. Если же гражданам, волонтерам все же удается вызвать на место преступления патрульную полицию, то дальше почти всегда вызов просто не регистрируют или не передают следователю", – отмечает в комментарии 112ua.tv глава управления ГО "Запорожская зоозащитная лига" Инна Позднякова.

Закон еще должен быть подписан президентом, после чего его нормы вступят в силу спустя 3 месяца переходного периода. Пока этого не произошло, животного могут изъять лишь по решению суда.

"Прекращение права собственности, согласно ст. 41 Конституции, может происходить только по решению суда, и до решения суда это животное остается у того человека, относительно которого есть сомнения насчет гуманного отношения к животному", – объясняет Андриана Байло.

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