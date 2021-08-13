Долг пенсионерам с оккупированных территорий составил 83 млрд грн, - Счетная палата

ОРДЛО Фото из открытых источников

В течение трех лет правительство не осуществляло социальных выплат

В Украине пенсионерам с временно оккупированных территорий на начало 2021 года задолжали 83 млрд грн, 11 млрд грн из которых, могут быть истребованы лицами, находящимися на учете на территории, подконтрольной властям Украины. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

Как отмечается, задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не утвердило порядок осуществления социальных выплат гражданам из числа внутренне перемещенных лиц. Кроме того, нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошедший период. Такие долги погашаются только по решению судов и увеличивают расходы фондов на судебные издержки.

Кроме того, долги по страховым выплатам и расходам Фонда соцстрахования перед внутренне перемещенными лицами на начало 2021 года составили 7,8 млрд грн, из них реальные – 0,8 млрд гривен.

Также анализ Счетной палаты установил, что в течение 2019-2020 годов ВПЛ для покрытия расходов на проживание получили более 6 млрд гривен. Однако до сих пор механизм компенсации РФ, в частности прямых расходов ВПЛ, возникших вследствие вынужденного перемещения, и подготовки претензии Украины к России согласно требованиям законодательства, не разработан.

Сейчас такие расходы финансируются за счет средств государственного и местного бюджетов, а также средств благотворительной или международной помощи.

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По результатам анализа, в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество семей ВПЛ, получивших адресную помощь, увеличилось на 3,7% – с 164,8 тыс до 170,8 тыс семей. При этом среднемесячный размер адресной помощи на семью уменьшился на 2,8% – с 1512 грн до 1470 грн.

Как известно, за последние 5 лет количество ВПЛ, состоящих на учете, сократилось почти на 12% – с 1,65 млн в 2017 году до 1,46 млн в 2021 году.

Напомним, что ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для решения вопроса выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса можно ввести удаленную идентификацию. По ее словам, выплата пенсий жителям оккупированного Донбасса является обязанностью государства, поскольку это собственность этих людей.