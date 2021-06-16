Доктор Комаровский рассказал, что делать, если ребенок плохо ест и не набирает вес

Евгений Комаровский Фото из открытых источников

По его словам, если показатели здоровья и развития ребенка в пределах нормы, то не надо волноваться, а просто оставить его в покое

Новорожденный малыш, особенно недоношенный, требует от родителей много сил и терпения. В возрасте от 1 до 2 лет все дети начинают хуже есть и меньше набирают вес. Врач-педиатр Евгений Комаровский в своем Instagram объяснил, стоит ли кормить такого ребенка дополнительно и подчеркнул, что не стоит пугаться.

"Маленькие дети, даже доношенные, далеко не всегда с восторгом воспринимают новую пищу или хотят есть самостоятельно. А у малышей, родившихся преждевременно, нервная система незрелая. Поэтому с ними не стоит прибегать к различным педагогическим методам, они не помогут, а наоборот могут навредить.

Выход - ждать, пока ребенок "перерастет". Но не забывать постоянно предлагать малышу разную еду, красиво ее оформлять, экспериментировать с цветом еды и тому подобное. Замечайте, в какое время дня и к какой еде ребенок проявляет больший интерес, а когда – меньший. Главное здесь - время и терпение родителей", - отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, часто родители, особенно мамы, после того, как ребенку исполняется год, замечают: он перестает набирать вес. В возрасте малыша от года до двух такие проблемы случаются часто.

Далеко не все родители знают, что за первый год жизни ребенок утраивает свой начальный вес и прибавляет около 25 см роста. А в дальнейшем так быстро малыш больше не растет. Но родители очень быстро привыкают, что в первый год жизни ребенок быстро растет, и ждут такого и потом. Успокойтесь, в общем по достижении годовалого возраста ребенок прибавляет не больше 6 см в год.

Также бывает, что ребенок не прибавляет в весе уже три месяца, но на осмотре у педиатра все показатели соответствуют нормам развития. Это значит, что раньше ребенок набирал больше веса, чем нужно.

"Если показатели здоровья и развития ребенка в пределах нормы, то не волнуйтесь и оставьте его в покое", - резюмировал Комаровский.

Напомним, ранее врач-педиатр Евгений Комаровский заверил, что бесконтрольный просмотр мультфильмов не может навредить ребенку, если это происходит редко.