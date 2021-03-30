До конца мая Украина получит 1,7 млн доз вакцин в рамках COVAX, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

В планах вакцинировать около 60% населения до конца этого года

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца мая Украина может получить 1,7 млн доз вакцины от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

По словам Степанова, в общем в пределах COVAX Украина получит 8 млн доз вакцины от коронавируса.

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"Первый транш вакцин 360 тысяч доз вакцин AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer мы должны получить до 15 апреля. Всего до конца мая должны получить 1,7 млн доз вакцин", - заявил глава Минздрава.

Напомним, ранее стало известно, что с момента первой вакцинации в Украине, которая состоялась 24 февраля, в Министерство здравоохранения поступило 689 жалоб относительно побочной реакции после прививки.